15 فكرة مميزة لمكياج عيون مناسب للسهرات

تبحثين عن مكياج مميز للسهرة؟ لقد حان الوقت للتفكير في التجدد والابتعاد عن الروتين، واعتماد طريقة جديدة لإبراز جمال عينيك. إنها صيحة الألوان اللامعة والمشرقة التي تناسب السهرات.

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سنقدم لك بعض الأفكار لمكياج أنيق مناسب للسهرة، إضافة إلى بعض النصائح للحصول على عيون لامعة.

أولاً، عليك أن تعرفي أن ظلال العيون هي المستحضر الأساسي لمكياج السهرات، إذ تجعل عينيك مشرقتين، وتلقي الضوء على جمال وجهك. اتبعي هذه الخطوات قبل تطبيق ظلال العيون:

-اختاري ألوان الظلال التي تبرز لون عينيك.

-ضعي طبقة من الظلال الوردية لتثبيت الألوان.

-امزجي الألوان من الداخل إلى الخارج لرسم عيون دخانية.

-حددي عينيك بالأي لاينرالأسود لإبراز شكلهما أو تكبيرهما قبل تطبيق الألوان.

-ضعي البودرة الشفافة على الجزء العلوي من عظام الوجنتين لمزيد من الإشراق والتوهج.

بالانتقال إلى ألوان الظلال، إليك آخر الصيحات المناسبة للسهرات والأعياد:

-يمكنك تطبيق الظلال الرمادية اللامعة على الجفن العلوي مع الكحل الأزرق داخل العين.

-الظلال الذهبية اللامعة مع الرموش الكثيفة من أجمل مكياج العيون المناسب للسهرات. أضيفي أحمر الشفاه الأحمر على شفتيك لإطلالة جذابة.

-تابعي بالصور تقنية دمج الظلال الذهبية اللامعة مع اللون الزهري والأي لاينر المجنح.

-حتى أن الظلال البرونزية تناسب المرأة السمراء في السهرات بعيدًا عن الأي لاينر.

-اتبعي تقنية تحديد العين بالكحل البني اللامع على وسط الجفن العلوي مع دمج ألوان الذهبي، البني والبرونزي بشكل يسحب العين.

-للعيون الملونة، ننصحك بالظلال الفضية. ولمزيد من الجاذبية، ابدئي بتطبيق الظلال السوداء على كامل الجفن العلوي، ثم انتقلي تدريجياً إلى اللون الفضي.

-إذا كنت تبحثين عن التميز، ننصحك بتطبيق حبوب السواروفسكي على الجفن العلوي مع الظلال، أو على زاوية العين بشكل خط رفيع.

-تكتمل الغرابة مع الكحل اللامع بحبيبات صغيرة إذ يمكن إضافتها داخل العين أو على الجفن السفلي.

تابعي الصور لمزيد من الأفكار ،واتبعي خطوات التنفيذ للحصول على عيون لامعة في السهرات والأعياد.

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