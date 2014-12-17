منتج كويتي يتزوج فنانة لبنانية بــ 3 ملايين جنيه

سيدتي نت – الكويت

بعد الشائعات التي طاردتها طوال الأيام الماضية، ونفيها المتكرّر لوجود أي مشروع زواج يلوح في الأفق، لم تجد الفنانة اللبنانية المقيمة في الكويت سماح غندور مفراً من إعلان خبر زواجها من المنتج الكويتي مصعب الفيلكاوي، وقالت الفنانة المثيرة للجدل عن زواجها من الفليكاوي

"إلی كل من قذفني أو أساء لي أو لسمعتي، أقول إنني متزوجة من مصعب علی سنة الله و رسوله منذ تاريخ 17 نوفمبر واقول الله لا يسامحكم... وهذه كبيرة عند الله أنا لا افعل الحرام وأما عن من ينتقد ملابسي فهي حرية شخصية وليست دليل شرف".

وأكملت "حرصت على أن يكون الزواج في القاهرة كوني أقيم هناك منذ عام تقريباً، وتربطني علاقة صداقة قوية مع مصعب منذ 8 سنوات وتوطدت علاقتنا في الفترة الأخيرة، حتى أيقنت أنه يعشقني لذا اتخذنا قرار الزواج، ولكن يبدو أن مهري الكبير أثار حفيظة بعض الحاقدين خصوصاً عندما نشرت قيمة المهر التي بلغت ثلاثة ملايين جنيه مصري أي ما يعادل 120 ألف دينار كويتي".

وجاءت ردود الأفعال متباينة بين المباركة من جمهور وسائل التواصل الاجتماعي في الكويت للفيلكاوي وغندور، وبينالغيرة والغضب بحجة أن فنانة لبنانية جريئة بملابسها وتصرفاتها تزوجت من مواطن كويتي .

يذكر أن هذا الزواج الثالث للفيلكاوي وسبق له الزواج من المذيعة والفنانة مشاعل الزنكوي، وانفصل عنها لاحقاً، ثم تزوج بعارضة أزياء سورية الجنسية .