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نفاذ الطبعة الأولى من ألبوم نبيل شعيل الجديد

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نفاذ الطبعة الأولى من ألبوم نبيل شعيل الجديد نفاذ الطبعة الأولى من ألبوم نبيل شعيل الجديد

الأربعاء 17-12-2014 15:52

استقبل عشاق النجم الكويتي نبيل شعيل ألبومه الجديد " منطقي" من إنتاج وتوزيع شركة روتانا بشغف، وحقق ردود أفعال واسعة عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي ، في حين أشارت مصادر إلى ان نفاذ الطبعة الاولى من ألبوم نبيل شعيل في الكويت بات وشيكاً إذ طلبت محلات بيع الكاسيت من الشركة الموزعة توفير نسخ إضافية.
ويضم الألبوم ١١ أغنية حملت الكثير من التنوع والإبداع، وتعاون خلالها الفنان نبيل شعيل مع نخبة من أهم الشعراء والملحنين والموزعين في الوطن العربي، وأثمر هذا التعاون عن مجموعة من الأغاني التي ستضاف إلى رصيده الفني.
ويترقب شعيل اختيارات جمهوره وتفضيله لأي من الاغاني التي سيقوم بتصويرها ويستعد بعدها للمشاركة في مهرجان "هلا فبراير" في الكويت وحفلات أخرى لم يتم الاتفاق عليها .

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سيدتي