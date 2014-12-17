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الوقت يبرئ بيل كوسبي وزوجته تدافع عنه

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الأربعاء 17-12-2014 16:17

قرر مكتب المدعي العام في مقاطعة لوس أنجلوس إن الممثل الأمريكي الكوميدي Bill Cosby أن لا يوجه إليه اتهامات فيما يتعلق بتحرشه جنسياً بـJudy Huth عام 1974.

 

وخلص الإدعاء إلى ان مزاعم أن الممثل تحرش جنسيًا بالسيدة عندما كانت قاصراً سقطت بالتقادم ولن توجه إليه تهمة جناية.

 

وتنصُ وثيقة تقييم التهمة الرسمية على أنه "مع الأخذ في الاعتبار مرور 40 عاماً على وقوع حادث الادعاء فإن الإدعاء يرفضه لسقوطه بالتقادم"، وعليه فإن Bill لم يواجه أي حكم.

 

وفي سياق منفصل لامت Camille زوجة الممثل، الإعلام والتقارير الإعلامية التي لم تتحقق من النساء اللواتي اتهمن زوجها بالتحرش بهنّ جنسياً منذ عقود.

Camille التي تزوجت من Bill عام 1964، دافعت عن زوجها أيضاً ،نافية أن يكون مذنباً بعد ما ادّعت عليه أكثر من 12 امرأة، مؤكدة على حبها له.

وقالت في بيان لها " Bill Cosby رجل عطوف وكريم ومرح وهو زوج وأب وأخ رائع … إنه رجل لا يمكن أن تعرفوه قبل أن تتقربوا منه."

يذكر أن Bill Cosby  كان قد تعرّض لاتهامات خلال الشهرين الماضيين من أكثر 12 امرأة إدعين أنه تحرش بهنّ جنسياً منذ عقود، وأدت هذه الاتهامات إلى تأجيل شبكات تلفزيونية مشاريع معه مثل " The Cosby Show" كما تم إلغاء العديد من عروض الكوميديا الارتجالية التي يقدمها.

 

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