مؤتمر لم يحضره غيرهم.. «تجرد» تعلن جمع 2 مليون توقيع تأييداً لـ«مرسى»

«حسنى»: سنجمع 15 مليوناً خلال أسبوعين.. و«عبدالماجد»: الحملة ستوجه نشاطها إلى الدلتا والسواحل

كتب : محمد كامل وسعيد حجازى منذ 13 دقيقة

نظمت حملة «تجرد»، التى أسسها عاصم عبدالماجد القيادى بالجماعة الإسلامية، لحشد توقيعات تأييد للرئيس محمد مرسى، ضد حملة «تمرد» التى تطالب بسحب الثقة منه، مؤتمراً صحفياً، أمس، لم يحضره أحد سوى منظمى الحملة.

وقال أحمد حسنى، منسق «تجرد» والمتحدث باسمها، إن الحملة التى تقودها القوى المعارضة لسحب الثقة من «مرسى» تريد هدم الشرعية عن طريق السعى وراء جمع توكيلات من مواطنين محبطين، إضافة إلى فلول الحزب الوطنى. وأضاف خلال المؤتمر الذى عُقد بأحد مقرات حزب الجماعة الإسلامية فى مدينة 6 إكتوبر، أن الحملة ليست مقتصرة على تأييد الرئيس، لكنها تقف مع الشرعية. وأشار إلى أن «تجرد» جمعت ما يقرب من 2 مليون توقيع، وأنهم بصدد جمع 15 مليون توقيع خلال أسبوعين، ما أثار ضحك الإعلاميين.

وقال لـ«الوطن»: «هناك عدد كبير من الشخصيات العامة وقعت على استمارة تجرد، منهم الشيخ محمد حسان الداعية الإسلامى، والشيخ محمد عبدالمقصود نائب هيئة الحقوق والإصلاح، وعدد كبير من الإعلاميين الإسلاميين، وإن الحملة جمعت 2 مليون توقيع من 7 محافظات هى: القاهرة والقليوبية والجيزة والمنيا وأسيوط والأقصر وأسوان».

وقال عاصم عبدالماجد لـ«الوطن»: إن الحملة ستوجه نشاطها الفترة المقبلة إلى محافظات الدلتا والسواحل، لمواجهة حملة «تمرد»، وعدم السماح لها بنشر معانٍ باطلة وتعميم الفوضى.