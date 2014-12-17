“السيسي” لوزير الطيران : 450 مليون جنيه ” كتير” على إنشاء ممر مطار

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة إعادة النظر في تكاليف إنشاء الممر الرئيسي الجديد بمطار الغردقة الدولي، ومدة الانتهاء من أعماله.

و قال الرئيس في الكلمة التي ألقاها في مناسبة افتتاح مطار الغردقة الدولي، ان مبلغ 450 مليون جنيه في إنشاء الممر تكلفة عالية جداً، وعليه لابد من إعادة النظر والتفاوض مع الشركة المنفذة للمشروع.

كما شدد الرئيس السيسي علي الطيار حسام كمال وزير الطيران المدنى بضرورة الانتهاء من هذه الإنشاءات في موعد أقصاه 4 أو 5 أشهر على الأكثر، قائلاً ان المدة الزمنية التى تم تحديدها بعام طويلة للغاية، وعليه لابد من الانتهاء من انشائه قبل عام.