أخبار عاجلة

8 الصبح - اللواء سمير فرج يوضح أهمية زيارة الرئيس السيسى اليوم "للبنتاجون" لعودة المعونة الأمريكية -
8 الصبح - د/رضا حجازي يتحدث عن نظام البوكليت ويكشف حقيقة إقرار"عقوبة السجن" للغش بالإمتحانات -
8 الصبح - تقرير يوضح توزيع الأسئلة والدرجات فى نظام البوكليت الجديد للثانوية العامة -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - شوف مشروع "كوفي شوب متنقل" .. مشروع لثلاث شباب أصدقاء لمواجهة البطالة -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
جامعة السويس: منى البرنس حصلت على «دورات رقص» بالخارج على نفقة الدولة -
بالصور.. وزير الإسكان يفتتح عددا من المشاريع الخدمية بسوهاج اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

سفير مصر بأثيوبيا: المقاولون العرب تشارك في تنفيذ طريق كيب تاون

  • مصر
  • 5
Google+ Print

قال محمد إدريس، سفير لدى أإثيوبيا، إن «اشتراك شركة المقاولون العرب في تنفيذ الشق الإثيوبي من طريق (القاهرة- كيب تاون)، إنما يأتي في إطار التعاون المشترك بين مصر وإثيوبيا في مجال تنمية البنية الأساسية بما يؤدي لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية في البلد الأفريقي الشقيق، كما يأتي اعترافاً بكفاءة وخبرات الشركات المصرية في إنجاز مثل هذه المشاريع المهمة».

وأضاف «إدريس»، في تصريحات له، الأربعاء، أن «هذه المشاركة المصرية تأتي أيضا في إطار الاهتمام المصري بالإسهام الجاد في المشاريع ذات البعد الأفريقي، التي من شأنها دعم الصلات بين دول القارة وتعزيز مشاريع التكامل الأفريقي».

وأشار إلى أن شركة المقاولون العرب كانت قد قامت مؤخراً بتسليم قطاع بطول 53 كم من أعمال مشروع إعادة تأهيل طريق «يرجاتشيفي- يابللُّــو» بإثيوبيا، والذي يبلغ طوله الإجمالي حوالي 170 كم، ويموله بنك التنمية الأفريقي، بقيمة 140 مليون دولار.

وأوضح «إدريس» أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع واستكمال تسليمها في نهاية مارس 2015، موضحا أنه الطريق الذي يصل بين مدينتي هاجراماريام ويابللو، بطول 94 كم، مشيرا إلى أنه سيتم تسليم المرحلة الثانية والأخيرة من المشروع، الطريق الرابط بين مدينتي يرجاتشيفي وهاجراماريام، بطول 74 كم، في نهاية يونيو 2016.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية

«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا