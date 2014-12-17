سفير مصر بأثيوبيا: المقاولون العرب تشارك في تنفيذ طريق كيب تاون

قال محمد إدريس، سفير مصر لدى أإثيوبيا، إن «اشتراك شركة المقاولون العرب في تنفيذ الشق الإثيوبي من طريق (القاهرة- كيب تاون)، إنما يأتي في إطار التعاون المشترك بين مصر وإثيوبيا في مجال تنمية البنية الأساسية بما يؤدي لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية في البلد الأفريقي الشقيق، كما يأتي اعترافاً بكفاءة وخبرات الشركات المصرية في إنجاز مثل هذه المشاريع المهمة».

وأضاف «إدريس»، في تصريحات له، الأربعاء، أن «هذه المشاركة المصرية تأتي أيضا في إطار الاهتمام المصري بالإسهام الجاد في المشاريع ذات البعد الأفريقي، التي من شأنها دعم الصلات بين دول القارة وتعزيز مشاريع التكامل الأفريقي».

وأشار إلى أن شركة المقاولون العرب كانت قد قامت مؤخراً بتسليم قطاع بطول 53 كم من أعمال مشروع إعادة تأهيل طريق «يرجاتشيفي- يابللُّــو» بإثيوبيا، والذي يبلغ طوله الإجمالي حوالي 170 كم، ويموله بنك التنمية الأفريقي، بقيمة 140 مليون دولار.

وأوضح «إدريس» أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع واستكمال تسليمها في نهاية مارس 2015، موضحا أنه الطريق الذي يصل بين مدينتي هاجراماريام ويابللو، بطول 94 كم، مشيرا إلى أنه سيتم تسليم المرحلة الثانية والأخيرة من المشروع، الطريق الرابط بين مدينتي يرجاتشيفي وهاجراماريام، بطول 74 كم، في نهاية يونيو 2016.