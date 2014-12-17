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يونس مخيون: الهجوم على الأزهر يزيد الانشقاقات في المجتمع

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قال الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، إن الهجمة التي يتعرض لها الأزهر حاليًا من بعض مقدمي البرامج على القنوات الفضائية تزيد حالة الانشقاق في المجتمع المصري وتضعف من مؤسسات الدولة، وسيكون لها تأثير إيجابي في مصلحة أعداء الوطن.

وأكد «مخيون» في بيان له، الأربعاء، أن قوة الدولة تكون في تماسك مؤسساتها وعلى رأسها الأزهر، لما له من تاريخ طويل في الحفاظ على استقرار وهوية بالدفاع عن ثوابت المصريين، مضيفًا أن الأزهر يعتبر الحاضنة الذي يحتضن جميع المصريين خاصة عند اختلافهم، لما يتمتع به من مكانة كبيرة في قلوب المصريين وثقة عالية عندهم.

وطالب «مخيون» المصريين المخلصين في حب الوطن بالحفاظ على الأزهر وتقوية مكانته لقيادة الشعب المصري إلى الإسلام الوسطى، خاصة في هذه القترة التي تتعرض لها مصر من أفكار تكفيرية ومنحرفة.

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