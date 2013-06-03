طرق بديلة لعلاج الألم

سعيا للتخفيف من الآثار الجانبية لمسكنات الألم، ينصح أطباء ألمان باستخدام طرق علاج بديلة تعتمد على تحديد العوامل المسببة للألم ومعالجته بالإبر الصينية أو العلاج التنفسى، وغيرها من طرق العلاج البديلة.

وتؤدى أمراض عديدة إلى آلام مبرحة كالتهاب الفقرات التصلبية والصداع النصفى، مما يضطر المريض لتناول المسكنات بشكل دائم للتعايش مع الألم.

ويشير أخصائى معالجة الألم بحسب ما جاء بالجزيرة د. دومينيك إيريش إلى أن المرضى قد يفرطون بتناول المسكنات لأنهم يأملون أن تخلصهم من معاناتهم، مؤكدا أن الشفاء من الألم لا يقتصر على معالجته فحسب، بل لابد من تحديد العوامل المسببة للألم بالتحدث مع المريض لمعرفة أسبابه ومعالجتها بالأسلوب المناسب.

وتعد مسكنات الألم مثل باراسيتامول وآيبوبروفين وديكلوفيناك والإسبرين من أكثر المسكنات تداولا، إذ يمكن الحصول عليها بدون وصفة طبية، إلا أن استخدامها فترات طويلة يتلف الكبد ويضر بالمعدة أيضا وفق ما يؤكد إيريش، ويضيف أنه لا بد من زيارة الطبيب عندما تكون الآلام مزمنة لإيجاد وسائل فعالة لتسكين الألم.

ويمثل العلاج التنفسى مقاربة بديلة لعالج الألم، إذ يتعلم المريض من خلاله طريقة التنفس بشكل صحيح مما يريح الجهاز العصبى ويهدئه. أما العلاج بالوخز بالإبر فيساعد على إزالة الألم ويعزز الشفاء بشكل ذاتى. ويشمل العلاج البديل أيضا استخدام وسائد مصنوعة من القش، إذ يتم تسخينها ووضعها على مناطق الألم لمدة أقصاها 20 دقيقة، مما يساعد الجسم على الاسترخاء والراحة.

كما أن التأمل قد يكون خيارا لعلاج آلام الصداع النصفى المزمن، أما الرياضة الجماعية فطريقة أخرى يمارسها بعض من يعانون من التهاب المفاصل التصلبى، وذلك عبر محاولة إبعاد تفكير المرضى عن الألم والتركيز بأمور أخرى.