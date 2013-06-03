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وزير الخارجية الأمريكي يهنئ رئيس الوزراء الفلسطيني المقبل رامي الحمد الله

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وزير الخارجية الأمريكي يهنئ رئيس الوزراء الفلسطيني المقبل رامي الحمد الله وزير الخارجية الأمريكي يهنئ رئيس الوزراء الفلسطيني المقبل رامي الحمد الله

هنأ وزير الخارجية الأمريكية جون كيري الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء المقبل للسلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أن تعيينه يأتي في وقت  يتسم بالتحدي كما ؟يمثل أيضا وقتا مهما للفرصة.

وقال كيري ، في بيان صحفي للخارجية الأمريكية الليلة الماضية ، “معا، يمكننا أن نختار طريق التوصل إلى تسوية تقوم على حل الدولتين بما يسمح للفلسطينيين بتحقيق تطلعاتهم المشروعة، ومواصلة بناء مؤسسات لدولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ستعيش في سلام وأمن وقوة اقتصادية جنبا إلى جنب مع إسرائيل” .

وأضاف: “وإننا نقدر أيضا الإسهامات الاستثنائية لرئيس الوزراء المنتهية ولايته الدكتور سلام فياض، الذي عمل بلا كلل لبناء مؤسسات فلسطينية فعالة .

أ   ش   أ

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