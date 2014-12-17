تقارير - ريال مدريد يسعى للانقضاض على دي خيا

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد يريد ضم الحارس الإسباني ديفيد دي خيا ليكون خليفة قائد الفريق المخضرم إيكر كاسياس والذي يرى أنشيلوتي أنه في ختام حياته الكروية.

لم يتم التعرف بعد على القيمة التي يستعد ريال مدريد لدفعها من أجل الحصول على اللاعب، ولكن من المؤكد أنها ستتخطى الرقم القياسي لحراس المرمى والمسجل باسم جيانلويجي بوفون حين انتقل ليوفنتوس عام 2001 مقابل 33 مليون جنيه إسترليني.

ويعيش دي خيا فترة استثنائية مع يونايتد، إذ حصل على أفضل العب في مباراة فريقه أمام ليفربول بعدما قام بثمانية تصديات حرمت الأخير من التسجيل، إذ قال عنه زميله واين روني أنه الحارس الأفضل في العالم.

وينتهي عقد دي خيا مع يونايتد في صيف 2016، وهو الأمر الذي يتعامل معه مسئولو مانشستر يونايتد بهدوء لثقتهم في موافقة الحارس على التجديد للفريق الإنجليزي.

وعندما سأل مدربه فان جال عن ذلك قال: "هذا أمر بين النادي واللاعب وغير متاح للنقاش عبر وسائل الإعلام".

يذكر أن دي خيا هو ثالث أغلى حارس في تاريخ كرة القدم بعد انتقاله ليونايتد مقابل 18.9 مليون جنيه استرليني، ويسبقه مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا.