قنديل يعود إلى القاهرة قادما من اليابان بعد مشاركته فى مؤتمر “التيكاد”

عاد إلى القاهرة صباح اليوم الإثنين الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له قادما من طوكيو بعد زيارة لليابان استغرقت عدة ايام ، شارك خلالها فى اعمال مؤتمراليابان افريقيا للتنمية “التيكاد 5″ الذى عقد بمدينة يوكوهاما اليابانية .

وكان قنديل قد عقد عدة لقاءات قبل مغادرته لليابان على هامش أعمال مؤتمر التيكاد حيث التقى بالرئيس التونسي المنصف المرزوقي وتناول اللقاء العلاقات المصرية والتونسية وبحث الملف السوري.

والتقى مع رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي واستعرض خلال اللقاء المشروعات اليابانية الموجودة حاليا في مصر والجامعة اليابانية التي يجري استكمال منشآتها في مصر حتى تستطيع أن تمارس دورها وتعد أول جامعة يابانية في الخارج .

كما التقى قنديل خلال هذه الزيارة مع رئيس الوزراء اليابانى “شينزو آبى” الذى اكد حرص اليابان على تدعيم التعاون مع مصر.

أ ش أ