برشلونة يصعد لدور الـ16 من كأس إسبانيا بثمانية أهداف في أويسكا

(إفي): تأهل برشلونة الإسباني إلى ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم إثر فوزه على ضيفه أويسكا بثمانية أهداف مقابل واحد في المباراة التي جمعت بينهما في إياب دور الـ32 من البطولة، والذي شهد أيضا فوز ألميريا على ريال بتيس بهدفين مقابل واحد.

حملت أهداف برشلونة توقيع بدرو رودريجز (ق21 وق26 وق44) وسيرجي روبرتو (ق29) وأندريس إنيستا (ق40) وأدريانو (ق68) وأداما تراوري (ق78) وساندرو راميريز (ق84)، بينما سجل هدف أويسكا الوحيد جاسبر جالفيز (ق86).

كان برشلونة قد تغلب على أويسكا في لقاء الذهاب بأربعة أهداف دون رد، ليفوز البرسا في مجموع اللقائين بنتيجة 12-1.

وفي مباراة أخرى، فاز ألميريا بهدفين سجلهما ميشيل ماسيدو روخا (ق59) وجوناثان زونجو (ق75)، مقابل هدف وحيد لريال بتيس سجله دامين بيركيس (ق78).

كان ألميريا قد تغلب على بتيس في لقاء الذهاب بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ليفوز في مجموع اللقائين بنتيجة 6-4.