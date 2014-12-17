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إعادة تفتيش محطة مياة دشنا والصالحية للحصول على شهادة الإدارة المستدامة بقنا

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إعادة تفتيش محطة مياة دشنا والصالحية للحصول على شهادة الإدارة المستدامة بقنا إعادة تفتيش محطة مياة دشنا والصالحية للحصول على شهادة الإدارة المستدامة بقنا

محافظة قنا

أكد اللواء مهندس هانئ محمود حمدي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا ، علي إعادة تفتيش محطتي مياه الصالحية الكبري تصرف1200 ل/ث ، محطة مياه دشنا السطحية 400 ل/ث للحصول علي شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM Egypt من قبل جمعية المياه والصرف الصحي والغاز الألمانية DWA/DVD ضمن برنامج إعادة تأهيل محطات مياه الشرب على مستوى الجمهورية.

وأضاف حمدى بأنه تم اختيار الكيمائي ” نصر عباس ” مدير إدارة المتابعة TSM ، والكيمائية ” حنان عبد الباقي ” مدير عام السلامة والصحة المهنية لتأهيلهم كمفتشين دوليين TSM بلجنة التفتيش الدولي المعتمدة بالشركة القابضة للتفتيش علي جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي المؤهلة للحصول علي شهادة TSM علي مستوي الجمهورية .

بينما أعلنت كيمائية حنان عبد الباقى مدير عام السلامة والصحة والمهنية بانه جاري تأهيل محطتى مياه الطويرات بمدينة قنا ومحطة مياه العرب والنجاجرة بمركز الوقف للحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM .

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