أخبار عاجلة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. DMC

الأمطار تفرض هدنة بين المتظاهرين و«أردوغان» فى تركيا

Google+ Print
الأمطار تفرض هدنة بين المتظاهرين و«أردوغان» فى تركيا الأمطار تفرض هدنة بين المتظاهرين و«أردوغان» فى تركيا
الحزب الحاكم يتهم المعارضة بتشويه «صورة تركيا».. ونشطاء ينظمون وقفة تضامنية أمام السفارة بالقاهرة

كتب : خالد عبدالرسول وعبدالعزيز الشرفى ومحمد حسن عامر منذ 3 دقائق

شهدت شوارع مدينتى اسطنبول وأنقرة، ظهر أمس، حالة من الهدوء النسبى، بعد موجة من أعنف الاشتباكات والتظاهرات ضد التركية منذ سنوات، وبدأ الباعة وعمال البلدية تنظيف الشوارع، لإزالة الحطام والزجاج المتناثر، والسيارات المحترقة والحجارة، التى انتشرت خلال يومين من الاشتباكات. وساهمت الأمطار، إلى حد ما، فى إبعاد المحتجين عن ساحة ميدان تقسيم بوسط اسطنبول، على الرغم من استمرار مجموعات من المتظاهرين فى الساحة، تدعو إلى متابعة المظاهرات، فى حين بدأ أصحاب المحلات المحيطة بالساحة فى إزالة رسوم الجرافيتى المعارضة للحكومة من على الجدران، بينما شهدت شبكات التواصل الاجتماعى دعوات لمزيد من الاحتجاجات.

وانتقد موفلوت صافوص أوغلو، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركى الحاكم، زعيم حزب الشعب الجمهورى، المعارض كمال كليجدار أوغلو، قائلاً: هو يناقض نفسه كحزب ديموقراطى اجتماعى يدعم بشار الأسد، ويشوه بذلك صورة تركيا فى الخارج. ودعا وزير الخارجية الفرنسى لوران فابيوس، السلطات التركية إلى التحلى بضبط النفس، حيال المتظاهرين المنددين بسياسات رئيس الوزراء التركى.

وقال «فابيوس» إن موقف فرنسا هو طلب التحلى بضبط النفس والذهاب نحو التهدئة، مشيراً إلى أن طلب ضبط النفس موجه بالأساس إلى السلطات التركية، قائلاً: لا بد أن تقوم الحكومة بتحليل أسباب الاحتجاجات فى تركيا.

وفى مصر، دعت حركة الاشتراكيين الثوريين إلى وقفة احتجاجية فى الساعة السابعة من مساء أمس -بعد مثول الجريدة للطبع- أمام مقر السفارة التركية، دعماً لانتفاضة الشعب التركى ضد الإفقار والاستبداد، وتنديداً بالقمع الوحشى للمتظاهرين، حسب بيان للحركة، أكد أن «النضال واحد ضد الأنظمة الرأسمالية، سواء كانت ترتدى الكاب أو البرنيطة، أو متسترة بالدين».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر