الأول من يناير إجازة رأس السنة الميلادية في الحكومة الاتحادية

تقرر تعطيل جميع الوزارات والجهات الاتحادية في الدولة يوم الخميس الموافق الأول من شهر يناير عام 2015 .. بمناسبة رأس السنة الميلادية.

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وأصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية اليوم تعميما إلى الوزارات والهيئات الإتحادية بهذا الشأن.

ورفعت الهيئة بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " وإلى إخوانهما أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات سائلين الله العلي القدير أن يعيد المناسبة عليهم بموفور الصحة والعافية .

وهنأت شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها بهذه المناسبة.