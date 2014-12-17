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بالصور.. السيسي يفتتح ميناء الغردقة الدولي بعد الانتهاء من أعمال تطويره

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بالصور.. السيسي يفتتح ميناء الغردقة الدولي بعد الانتهاء من أعمال تطويره بالصور.. السيسي يفتتح ميناء الغردقة الدولي بعد الانتهاء من أعمال تطويره

 يفتتح الرئيس ظهر اليوم ميناء الغردقة البحري بعد انتهاء اعمال التطوير والانشاءات الجديدة بالميناء والتي قامت بها الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.

وشملت أعمال التطوير إنشاء أرصفة بطول 300 متر بعمق 10 متر، وإنشاء محطة متكاملة للركاب، ومركز سياحي تجاري بها، باستثمارات 150 مليون جنيه، كما تعتمد المشروعات المطروحة على جذب سفن الكروز السياحية المارة بالبحر الأحمر والاستغلال الاقتصادي المناسب واستغلال موقع الميناء الفريد في قلب مدينة الغردقة السياحية التي تتوفر بها كافة المقومات لتنشيط دور المدينة في استقبال الركاب والسائحين.

وتم إنشاء محطة ركاب سياحية على مستوى عالمى يجعلها جاهزة لاستقبال البواخر السياحية العملاقة تجمع صالات السفر والوصول والمول التجاري والمطاعم والكافيتريات على مسطح 8000 م2، إلى جانب منطقة للتربتك وإنشاء مبنى إداري جديد لإدارة الميناء وتطوير البنية التحتية بالكامل، كما تم الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية من إنشاء الرصيف البحري الجديد بطول 230 م وعمق 10 م ليصل طوله إلى 345 م بعد انتهاء المرحلة الثالثة، وتبلغ إجمالي مساحة التطوير 44300 م2، في حين تبلغ طاقة محطة الركاب 700000 راكب سنويا تكفي لاستيعاب النمو المتوقع حتى 2030 و50 ألف سيارة سنويا.

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