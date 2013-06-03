أنفلونزا الخنازير تصيب أنثى فيل البحر

اكتشف باحثون سلالة فيروس "إتش1إن1" المسببة لأنفلونزا الخنازير، عند البشر لدى أنثى فيل البحر قبالة سواحل كاليفورنيا الوسطى، فى سابقة هى الأولى من نوعها، ويعتقد أن أنثى الفيل التقطت الفيروس من نفايات البراز التى تلقيها سفن الشحن فى البحر أو من الطيور البحرية.

وعثر فريق بحثى من جامعة كاليفورنيا، بحسب الجزيرة، على فيروس "إتش1إن1" لدى أنثى فيل البحر، وهذه هى المرة الأولى التى يكتشف فيها هذا الفيروس لدى حيوانات بحرية.

وقال العلماء إنه يبدو أن أنثى الفيل البحرية التقطت الفيروس وهى فى البحر، لكن ما زال من غير الواضح كيفية حصول ذلك.

وأشارت الباحثة "ترايسى غولدستاين" إلى أن العلماء كانوا يتوقعون العثور على فيروسات مسببة للأنفلونزا توجد عادة لدى الثدييات البحرية، لكنهم لم يتوقعوا العثور على "إتش1إن1".

وقالت إن أنثى فيل البحر كانت فى البر بداية عام 2010 ولم تظهر إصابتها بالفيروس قبل ذهابها إلى البحر، ولكن لدى عودتها ربيع عام 2010 ظهرت عليها أعراض المرض.

ويتوقع العلماء أن تكون أنثى الفيل قد تعرضت للفيروس بسبب البراز الذى تلقيه سفن الشحن التى تمر بالمنطقة، أو بسبب احتكاكها مع طيور بحرية يظن بأنها تحمل فيروسات الأنفلونزا، وتوصف هذه الطيور أيضا بأنها "خزان" للفيروس.

وخلال السنوات الماضية تم تسجيل عدة حالات انتقال لفيروس أنفلونزا الخنازير للبشر، وتشمل أعراضه الحمى والسعال والإعياء وآلام العضلات، وفى بعض الحالات قد يؤدى إلى الوفاة.

وفى عام 2009 أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أنفلونزا الخنازير وباء عالميا بعد تسببه بوفاة العشرات، وتمت صناعة لقاح للفيروس تلقاه الملايين.