إخلاء سبيل 36 متهمًا بخرق قانون التظاهر بالمنيا بكفالة 5 آلاف جنيهًا

قررت محكمة جنح مستأنف المنيا، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل 36 متهماً بخرق قانون التظاهر،بضمان مالى قدره 5 الأف جنيهاً عن كل واحد، مع إحالة الطالب عمر عبد الرحمن بالصف الأول الثانوى إلى محكمة الأحداث.

كانت أجهزة الأمن بالمنيا بقيادة اللواءان أسامة متولي مدير الأمنوهشام نصر مدير المباحث الجنائية، قد ألقت القبض على 52 من عناصر الإخوان لإتهامهم بالتخطيط لأعمال تخريبية لمنشأت عامة وشرطية، قبل تظاهرات يوم 28 من نوفمبر الماضى، والتحريض على العنف والشغب بالبلاد خلال التظاهرات التى دعت لها الجبهة السلفية، وتقرر إحالة 36 متهماً منهم الي محكمة الجنح المستأنف.