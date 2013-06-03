أخبار عاجلة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

المكفوفون يحددون أماكن الأشياء بالصدى

Google+ Print
المكفوفون يحددون أماكن الأشياء بالصدى المكفوفون يحددون أماكن الأشياء بالصدى

أظهر بحث جديد أجرته جامعة ساوث هامبتون البريطانية أن مكفوفى البصر والأشخاص الذين يعانون من ضعف شديد فى البصر لديهم القدرة على استخدام الصدى لتحديد أماكن الأشياء وبشكل يماثل تلك الخاصية المستخدمة لدى الخفافيش والدلافين فى تحديد مكان شىء ما.

وفحصت الدراسة -المنشورة فى دورية "هيرينح ريسيرش"- الطريقة التى قد يساعد بها السمع -وبالذات سماع أصوات الصدى- فاقدى البصر فى تكوين الإدراك المكانى والقدرة على السير بمفردهم.

كما فحصت الدراسة الآثار المحتملة لضعف السمع وكيفية تقوية القدرة على تحديد أماكن الأشياء عن طريق الصدى بغية المساعدة فى تحسين الاستقلالية وتسهيل حياة الأشخاص المصابين بضعف البصر.

ويشرح الدكتور المحاضر فى قسم السمع بمعهد أبحاث الصوت والذبذبات بجامعة ساوث هامبتون دانييل براون أن الهدف من البحث كان تحديد ما إذا كان بمقدور فاقدى البصر، وحتى الأشخاص المبصرين، استخدام الصدى المنبعث من شىء ما للتعرف بشكل تقريبى على مكانه.

بالإضافة لتحديد العوامل التى تسهل وتحد من قدرة الأشخاص على استخدام الصدى لهذا الغرض، وذلك بهدف معرفة الكيفية التى يمكن بها تعزيز هذه القدرة فى العالم الحقيقى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365