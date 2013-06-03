المكفوفون يحددون أماكن الأشياء بالصدى

أظهر بحث جديد أجرته جامعة ساوث هامبتون البريطانية أن مكفوفى البصر والأشخاص الذين يعانون من ضعف شديد فى البصر لديهم القدرة على استخدام الصدى لتحديد أماكن الأشياء وبشكل يماثل تلك الخاصية المستخدمة لدى الخفافيش والدلافين فى تحديد مكان شىء ما.

وفحصت الدراسة -المنشورة فى دورية "هيرينح ريسيرش"- الطريقة التى قد يساعد بها السمع -وبالذات سماع أصوات الصدى- فاقدى البصر فى تكوين الإدراك المكانى والقدرة على السير بمفردهم.

كما فحصت الدراسة الآثار المحتملة لضعف السمع وكيفية تقوية القدرة على تحديد أماكن الأشياء عن طريق الصدى بغية المساعدة فى تحسين الاستقلالية وتسهيل حياة الأشخاص المصابين بضعف البصر.

ويشرح الدكتور المحاضر فى قسم السمع بمعهد أبحاث الصوت والذبذبات بجامعة ساوث هامبتون دانييل براون أن الهدف من البحث كان تحديد ما إذا كان بمقدور فاقدى البصر، وحتى الأشخاص المبصرين، استخدام الصدى المنبعث من شىء ما للتعرف بشكل تقريبى على مكانه.

بالإضافة لتحديد العوامل التى تسهل وتحد من قدرة الأشخاص على استخدام الصدى لهذا الغرض، وذلك بهدف معرفة الكيفية التى يمكن بها تعزيز هذه القدرة فى العالم الحقيقى.