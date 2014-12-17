مصر والصين توقعان اتفاقية تعاون فی مجال علوم الفضاء والاستشعار عن بعد

قال رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء الدكتور مدحت مختار إنه “سيتم غدا الخميس توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة وإدارة الفضاء الوطنية الصينية فی مجال علوم الفضاء والاستشعار من البعد وذلك بمقر الهيئة”.

وأوضح مختار فی تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن الاتفاقية تهدف إلي دعم التعاون بين مصر والصين لخدمة مشروعات التنمية المستدامة وتوطين صناعة تكنولوجيا الفضاء.

وأشاد بالإمكانيات التى تملكها الصين فى مجالات الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، مؤكدا أنه سيتم الاستفادة من التعاون المشترك بين البلدين فى مجال البحث العلمى.