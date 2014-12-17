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إسلام بحيري : كتب التراث الإسلامي رسخت للقتل وقهر المرأة .. والأزهر يدعمها

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إسلام بحيري : كتب التراث الإسلامي رسخت للقتل وقهر المرأة .. والأزهر يدعمها إسلام بحيري : كتب التراث الإسلامي رسخت للقتل وقهر المرأة .. والأزهر يدعمها

إسلام بحيري الباحث الإسلامي

قال إسلام بحيري، الباحث الإسلامي، إن المواطنين أصبحوا يدركوا أن أصحاب الكتب الدينية والتراث وضعها بشر، ويمكن أن يتم نقدها.

وأوضح “بحيري” في مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” على قناة “LTC”، مع الإعلامي سيد علي، مساء أمس: “الأزهر يهاجمنى أنا والدكتور سعد الدين الهلالى دون أن يناقشنا، كما انهم ينتصرون لكتب التراث القديم ، ولم يعلموا اننا يمكن ان نضع كتب جديدة بفاهيم جديدة دون التغيير فى الثوابت”.

وأوضح: “أنا أتكلم عن الكتب الدينية التي رسخت لمفاهيم العنف، والقتل، وقهر المرأة، ومفاهيم قديمة معقدة، وما أطالبه تصحيح المفاهيم، وإظهار كتب دينية جديدة”.

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