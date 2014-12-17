إعادة تعويم باخرة سياحية شحطت بأسوان وإنقاذ 29 سائح أجنبي

نجحت أجهزة محافظة أسوان، في إنقاذ 29 سائح من مختلف الجنسيات، و45 من المصريين العاملين التي كانت تقلهم الباخرة “أماركو 2″، وذلك بعد شوطها أمام قرية الأعقاب، وعلى بعد 1 كم من كوبرى أسوان الملجم.

كان اللواء محافظ أسوان مصطفى يسرى، قد اطمئن على سلامة جميع ركاب الباخرة السياحية والعاملين عليها، والذين لم يتعرضوا لأي إصابات أو مكروه، أثناء متابعة المحافظ لجهود شرطة المسطحات والإنقاذ النهرى والحماية المدنية، بالتعاون مع الأجهزة المحلية.

وأشار المهندس محمد مصطفى السكرتير العام للمحافظة، أن الباخرة السياحية التابعة لشركة “أماركو” للرحلات النيلية، قد تحركت من مرسى الشركة، جنوب كوبرى أسوان، وأثناء توجهها من أسوان إلى الأقصر، تعرضت لشحوط فى الجانب الشرقى للنيل، نتيجة لإنخفاض منسوب مياه النيل نتيجة السدة الشتوية.

وأضاف سكرتير المحافظة، أن جميع السائحين من ركاب الباخرة، قد استكملوا برنامجهم السياحى على نفس الباخرة، فى آمان، حيث سيقوموا بزيارة معبدى كوم امبو وادفو ثم أسنا ومعابد الأقصر.