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مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على ترشيح «بلينكن» نائبًا لوزير الخارجية

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صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء الثلاثاء، على ترشيح أنتوني بلينكن، نائبا لوزير الخارجية، خلفًا لويليام بيرنز، الذي تقاعد في أكتوبر الماضي.

وأعرب الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، عن سعادته اٍزاء التصديق على ترشيح «بلينكن»، الذي حصل على 55 صوتًا مقابل 38، قائلاً: «إنه أثبت رجاحة العقل وسلامة التقييم خلال تنفيذه أولويات السياسة الخارجية الأمريكية».

وعبر «أوباما»، في بيان أصدره البيت الأبيض، عن ثقته في قدرة بلاده، على تحقيق نجاح على المستوى الدولي تحت قيادة وزير الخارجية، جون كيري، ونائبه الجديد بلينكن.

وكان بلينكن، قد انضم إلى البيت الأبيض عام 2009 كأحد كبار مساعدي نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن، ثم أصبح نائبًا لمستشارة الأمن القومي، ولعب دورًا بارزًا في قضايا السياسة الخارجية خاصة الحرب ضد تنظيم «داعش».

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