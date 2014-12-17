وزير دفاع باكستان ردًا على تفجير مدرسة ومقتل مئات الأطفال: “لا تراجع ولا استسلام”

قال وزير الدفاع الباكستاني، خواجة آصف، إن هجوم حركة طالبان على المدرسة ببيشاور رد على العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش في منطقة وزيرستان، لافتا إلى أن طالبان تعتبر تهديدا لوجود باكستان.

وتابع آصف في مقابلة: “أردنا المحاولة للوصول إلى اتفاق وتفاهم على مدى ثلاثة إلى أربعة شهور، ولم يحدث شيء، وفي النهاية ذهبنا إلى شمال وزيرستان.. ومنذ الـ14 من يونيو نقوم بخوض هذه الحرب على الإرهاب.”

وأردف “لن يتم ترهيبنا ولن نتراجع نحن على الخطوط الأمامية في هذه المواجهة مع الإرهاب منذ نحو 12 عاما.”

وأضاف: “كلما صغر الكفن كلما ثقل علينا حمله، واليوم حملت الأمة الباكستانية المئات من الأكفان الصغيرة.. هذا يوم مأساوي لنا.”

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