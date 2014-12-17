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اليوم.. استئناف محاكمة 80 متهما في «أحداث روض الفرج»

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تستأنف محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار صلاح رشدي، المنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطرة ،اليوم الأربعاء، محاكمة 80 متهمًا، من بينهم المحامي ممدوح إسماعيل «هارب» بقضية أحداث العنف التي شهدتها منطقة روض الفرج عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

وكانت هيئة المحكمة في جلسة أمس «الثلاثاء»، منعت دخول الصحفيين ووسائل الإعلام المختلفة من حضور الجلسة، دون أسباب واضحة.

وكانت النيابة وجهت إلى المتهمين اتهامات القتل العمد والشروع فيه وتكدير السلم والأمن العام والانضمام إلى جماعة إرهابية وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة لاشتراكهم في أحداث العنف بروض الفرج شهر أغسطس العام الماضي.

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