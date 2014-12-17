داعشي يقتل 150 امرأة لرفضهن «جهاد النكاح»

كثير هو الحديث عن جهاد النكاح وحقيقته من عدمها، إلا أن وزارة حقوق الإنسان العراقية تؤكد بشكل قطعي أن هذا الأمر حقيقي ومفعل بأمر تنظيم «داعش» في الفلوجة، فيما كشفت أخيرًا أن شخصًا يدعى «أبوأنس الليبي» قد قتل 150 امرأة لرفضهن تنفيذ جهاد النكاح، حسبما ذكر موقع قناة العربية.

وقالت «العربية» إن السيدات اللاتي قتلهن «أبوأنس الليبي» بينهن حوامل، فيما ذكرت أيضًا، نقلًا عن بيان أصدرته الوزارة العراقية، أن «عصابات داعش الإرهابية نفذت عمليات قتل واسعة في المدينة المذكورة ودفنت القتلى في مقبرتين جماعيتين في منطقتي الزغاريد في حي الجولان وناحية الصقلاوية».

فيما تحدثت الوزارة عن تحويل جامع الحضرة المحمدية في الفلوجة إلى «سجن كبير فيه مئات المحتجزين من الرجال والنساء المعارضين والمناوئين لأفعال تلك العصابات الإرهابية في المدينة».