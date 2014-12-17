مديرية أمن كفر الشيخ تكشف حقيقة اصابة سائق بطلقتين ناريتين من سلاح لمخبر سري

أكد الرائد أحمد العماوي مدير المركز الإعلامي بمديرية أمن كفر الشيخ أن مديرية أمن كفر الشيخ أصدرت بياناً عن واقعة إصابة “أحمد صلاح عبدالسلام “29سنة سائق بطلق ناري خلال حملة أمنية بمركز قلين.

وأضاف إن البيان وضح حقيقة الواقعة وأكدنا خلاله إنه حال تفقد النقيب محمد عبدالعاطي الحالة الأمنية بمدينة قلين واستيقاف سيارة ربع نقل لاشتباهه في أمر قائدها ولفحص التراخيص حاول قائد السيارة الهروب .

وأشار مدير مركز الإعلام عقب تتبع السيارة وضبطها ، طلب أمين الشرطة محمد مجدي نزول قائد السيارة من مركبته وبيده السلاح الميري عهدته “طبنجة” ، حاول قائد السيارة انتزاع السلاح فخرجت طلقتين أحدثتا إصابته بالجبهة والذراع اليسرى، وتبين أن قائد السيارة يدعى أحمد صلاح عبدالسلام 29 سنة سبق اتهامه في قضيتي سلاح أبيض .

وأضاف أنه تم نقل المصاب على الفور إلى المستشفى المركزي التي أحالته إلى المستشفى الجامعي بطنطا ، وتجمع عدد من أصدقائه وأقاربه ظناً منهم بحدوث إصابته عمداً ، وانتقلت قيادات مديرية الأمن وفرع الأمن العام ومساعد مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية لمنطقة وسط الدلتا وبرفقتهم تشكيل وميكروباص مدرع بضباطهم من إدارة قوات الأمن حيث تم إفهامهم بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق فيها واقتنعوا وانصرفوا في هدوء وتم احتواء الموقف من قبل القيادات الأمنية وتحرير المحضر رقم 9127 لسنة 2014 إداري مركز قلين ، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق .