«الأورمان» توزع 100 رأس ماشية وشيكات قروض على الأسر الفقيرة بسوهاج

شهد المهندس شعبان قنديل السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج نائبا عن المحافظ محمود عتيق حفل جمعية «الأورمان» لتوزيع عقود تمليك 100رأس ماشية و9 شيكات قروض بقيمة 4 الآف جنيه للقرض الواحد على المرأة المعيلة والأسر الفقيرة بمختلف مراكز المحافظة .

وقد حضر الحفل الذي أقيم بقاعة إجتماعات ديوان محافظة سوهاج أحمد إبراهيم مسؤول جمعية الأورمان لمنطقة جنوب الصعيد ويسرى شلقامى مدير مشروعات الجمعية بسوهاج .

ووجه المهندس شعبان قنديل السكرتير العام المساعد بمحافظة سوهاج الشكر لجمعية الأورمان والقائمين عليها نظرا لما تقدمه من مجهودات لمساعدة الأسر الفقيرة بالمحافظة مؤكدا أن أنشطة وخدمات الجمعية المقدمة لأهالى سوهاج تأتى تماشيا مع سياسة الدولة التي تهدف إلى بناء المجتمع من خلال تحقيق العدالة الإجتماعية للفئات الفقيرة من المجتمع ومطالبا بالمزيد من أنشطة الجمعية لخدمة أهالى سوهاج.

ومن جانبه أشار أحمد ابراهيم مسؤول جمعية الأورمان لمنطقة جنوب الصعيد إلى توزيع رؤوس الماشية والقروض على المستفيدين من مراكز دار السلام وأخميم وساقلتة والبلينا وسوهاج والمراغة وطهطا وطما مؤكدا أن الجمعية ستقوم بداية من الأسبوع المقبل بتوزيع 50 طن لحوم بالإضافة إلى مجموعة من البطاطين على الأسر الفقيرة بمختلف مراكز المحافظة كما ستقوم الجمعية باعادة إعمار قرية أولاد يحيى بحرى بمركز دار السلام.