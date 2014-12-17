بالفيديو.. رد «فتيات الجن» على مدحت شلبي بعد هجومه على ريهام سعيد

اتصلت الإعلامية ريهام سعيد بالفتيات اللاتي قيل أنهن ممسوسات من الجن، في برنامجها، مساء الثلاثاء، للاطمئنان عليهن بعد شفائهن، حيث أكدن أنهن أصبحوا في حالة جيدة، فيما انتقدن ما قاله الإعلامي مدحت شلبي في حقهن.

وقالت «سماح»، إحدى هؤلاء الفتيات، لـ«سعيد»: «أنا الحمد لله كويسة جدًا، بس ممكن أطلب منك طلب بس، الأستاذ بتاع الكورة اللي اسمه مدحت، قال كلام في حقنا أنا سمعته النهاردة أنا عن نفسي قعدت أعيط أنا واخواتي، أنا هقوله كلمة واحدة بس، ربنا يسامحه على الكلام اللي هو قالهولنا».

وتسائلت «سعيد» قائلة: «وبتاع الكورة يتكلم عليكوا ليه؟»، لترد «سماح»: «إتكلم في حقنا كلام مينفعش إن هو يقوله، إحنا بنات، إحنا مش هنرضى على نفسنا الكلام ده».

وردت «سعيد»: «مع إن عنده بنت»، لتقول «سماح»: «هو عنده بنات وبصي اللي بيقول كلمه بتتردله وربنا يسامحه»، لتقول لها «سعيد»: «وهو بتاع الكورة يتكلم في حاجة متخصوش، بتفكري تلعبي كورة يا سماح؟»، لترد سماح: «والعب كورة ليه هو أنا ولد؟»، لتقول لها «سعيد»: «اسمعي من هنا وطلعي من هنا».