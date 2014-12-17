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إنقاذ 29 سائحًا و45 مصريًا من الغرق عقب شحوط باخرة سياحية بأسوان

  • مصر
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تمكنت أجهزة محافظة أسوان من إنقاذ 29 سائحًا و45 مصري من الغرق بسبب شحوط باخرة سياحية، كانوا على متنها، أمام كوبرى أسوان الملجم.

كانت غرفة عمليات محافظة أسوان قد تلقت إخطارًا بشحوط باخرة سياحية تدعى «أماركو 2» في أحد الجزر النيلية وسط النيل، مساء الثلاثاء، أمام كوبري أسوان الملجم.

على الفور توجهت أجهزة الإنقاذ النهري وشرطة المسطحات المائية ونجحت في تعويم الباخرة النيلية، فيما اطمئن محافظ أسوان، مصطفى يسري، على سلامة جميع ركاب الباخرة السياحية والعاملين عليها، والذين لم يتعرضوا لأى إصابات أو مكروه.

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