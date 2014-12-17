سلاف فواخرجي: انتظروني في "شهيرة الشهيرة"

ستطل النجمة السورية سلاف فواخرجي في رمضان 2015 في مسلسل "حارة المشرقة"، كما تقوم بدراسة عرضاً فنياً أخر، على أن تبدي موقفها النهائي حوله خلال الأيام المقبلة.

مسلسل "حارة المشرقة" من تأليف أيمن الدقر، وإخراج ناجي طعمي، وإنتاح المؤسسة العامة للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني، حيث يشارك فيه عدداً كبيراً من الممثلين، من بينهم سلمى المصري، وعبد المنعم عمايري، وأسعد فضّة، وأيمن رضا، ومحمد حداقي، وشكران مرتجى، ومحمد خير الجراح، وزهير رمضان، وأمانة والي، وعلي كريم، وباسل حيدر وغيرهم .

سلاف قالت في دردشة مع "سيدتي نت": "سوف أجسد من خلال هذا العمل شخصية "شهيرة الشهيرة" وهي امرأة لعوب تعرف من أين تؤكل الكتف، بعد أن حولتها الحياة والظروف إلى امرأة قاسية تسعى إلى الانتقام".

وتابعت سلاف: "أنا سعيد جداً بتقديم هذه الشخصية التي تعرض نموذجاً من نماذج المجتمع. سوف أقدم الدور بطريقة غير تقليدية، لأن شخصية "شهيرة الشهيرة" تحمل أبعاداً متناقضة. فهي إلى جانب طابع الشر الذي يطغى على تصرفاتها، تبدو في بعض المواقف امرأة ظريفة وقريبة، وتغيب القسوة عن شخصيتها".

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