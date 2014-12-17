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هل تلجأ نيرمين الفقي إلى الإغراء برعاية السبكي؟

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هل تلجأ نيرمين الفقي إلى الإغراء برعاية السبكي؟ هل تلجأ نيرمين الفقي إلى الإغراء برعاية السبكي؟

الأربعاء 17-12-2014 00:39

أعلن المنتج محمد السبكي في تصريح خاص لـ"سيدتي نت" أثناء تواجده في حفل قناة "الحياة"، أنه سيقيم عرض خاص لفيلم "حلاوة روح" يوم 23 كانون الثاني/ديسمبر الجاري في إحدى دور العرض في "السادس من أكتوبر".

ولفت السبكي إلى أن هيفا لن تحضر العرض، في وقت كانت معه على نفس الطاولة الفنانة نيرمين الفقي، إذ حرص السبكي على ملازمتها طوال الحفل، مما أثار التساؤلات حول فكرة استعداده لتقديم فيلم لنيرمين، وإن صحّ التّقدير، تساءل البعض هل سيتضمن الفيلم مشاهد إغراء كما اعتاد السبكي أن يقدم في أفلامه؟

 

 

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