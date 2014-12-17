"يا بشر" جديد روتانا وديانا حداد

حدّدت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات يوم غد في 17 كانون الأول/ديسمبر 2014، موعداً لطرح الألبوم الغنائي الجديد للفنانة ديانا حداد، الذي حمل اسم "يا بشر"، والذي تضمّن 14 أغنية مميّزة ومنوّعة بين اللهجة اللبنانية والخليجية.

وقد أعدّت شركة روتانا كافة التجهيزات اللازمة لطرح الألبوم الذي تعاونت فيه الفنانة ديانا حداد مع نخبة من أهم الشعراء والملحنين، لتقديم مجموعة دسمة من الأعمال الغنائية .

ألبوم " يا بشر" من إنتاج وتوزيع روتانا ، ويحمل العديد من المفاجآت الفنية التي حرصت الفنانة ديانا حداد على تقديمها لجمهورها، من خلال أعمال غنائية مميزة هي:

" يا بشر "، و"مقلب"، و"الأرض غنت"، "لعّاب"، و" فرحة قليبي"، و"مدري"، و"حفلة حب"، "هلا وأهلين"، و"حديث الحب"، و"الطوافة"،و"بلا روحي"، و"زفوني"، و"خليها على الله"، و"مثلك حبيبي".

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