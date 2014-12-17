بسطاوي في الإنعاش وزوجته تناشد معجبيه بالدعاء له

مازال الممثل محمد بسطاوي يرقد في المستشفى العسكري في الرباط بعد تأزّم حالته الصحية، وللإطمئنان على صحته اتصلت "سيدتي نت" به، حيث ردت زوجته الممثلة سعاد النجار.

وقالت النجار إنّ حالة زوجها مستقرة وأنه لايزال في قسم الإنعاش ويتنفس بواسطة جهاز التنفس الاصطناعي، وأضافت بتأثر: "نطلب منكم الدعاء له بالشفاء، و نشكر مبادرتكم للسؤال عنه".

وأنهت سعاد مكالمتها مع "سيدتي نت" طالبة من الجميع الدعاء لزوجها الممثل القدير محمد بسطاوي الذي طبع مسيرته المهنية بأعمال مسرحية وفنية رائدة، كما حصد حب قراء "سيدتي" من خلال حصوله على لقب أفضل ممثل في استفتاء مسلسلات رمضان عام 2011، وحظي بتكريم خاص في الدورة 12 من مهرجان "مراكش الدولي" لمسيرته الفنية والتزامه المهني الجاد.

يذكر أن الفنان بسطاوي قد دخل المستشفى منذ حوالي شهر للعلاج من مرض أصاب كليته، حيث بدأت حالته بالتحسن قبل أن تتوالى أخبار عن إدخاله غرفة الانعاش عندما انتكست صحته فجأة، وكان بسطاوي قد أخفى خبر مرضه خشية من أن يثير شفقة الأخرين حسب بعض المقربين منه.