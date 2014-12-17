ولي العهد يدشن الطائرات الرادارية «إي 2000» و«تي 21»

الرياض – عبدالله الحسني، تصوير - عليان العليان

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أمس حفل تخريج الدورة السابعة والثمانين من طلبة كلية الملك فيصل الجوية بمدينة الرياض. ولدى وصول سمو ولي العهد مقر الحفل يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس ديوان سمو ولي العهد المستشار الخاص لسموه، كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ومساعد وزير الدفاع الأستاذ محمد بن عبدالله العايش ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان وقائد القوات الجوية الفريق ركن محمد بن أحمد الشعلان وقائد كلية الملك فيصل الجوية اللواء طيار ركن عبدالله بن محمد القرني.

ثم عزف السلام الملكي.

وبعد أن أخذ سمو ولي العهد مكانه في المنصة الرئيسة، ألقى قائد الكلية اللواء طيار ركن عبدالله القرني كلمة رحب فيها بسمو ولي العهد شاكراً تفضله برعاية حفل تخريج أبنائه طلبة الكلية، وأكد أن الخريجين أكملوا كل متطلبات التأهيل العسكري والأكاديمي علمياً وعمليا عبر أداء متواصل ومستمر في ميادين التدريب ومقاعد الدراسة ليكون كل ذلك عونا لهم في أداء الواجب دفاعا عن هذا الوطن الغالي.

وقال: "استمرارا للدعم الذي تلقاه كلية الملك فيصل الجوية من لدن حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد فقد انضمت لأطقم التدريب بالكلية أحدث الطائرات من نوع "بيلاتوس T21" التدريبية لتعمل إلى جانب طائرات التدريب الأخرى في الكلية، وسيبدأ التدريب عليها خلال الأشهر القريبة". وهنأ قائد الكلية الطلبة على تخرجهم، سائلاً لهم التوفيق في الوحدات الميدانية التي سيعملون بها.

بعد ذلك ألقيت كلمة الخريجين ألقاها نيابة عنهم الطالب الخريج سعد عوضه الشهراني، وعبر فيها عن سرورهم برعاية سمو ولي العهد لحفل تخرجهم، وتوجههم إلى ميادين العمل، مشيرا إلى أنهم تعلموا وتدربوا في الكلية وفق أحدث وسائل التدريب والتعليم المتطورة. وقال: "إننا في هذا المقام الكريم واللحظة الخالدة نجدد عهد الولاء الصادق لكم بأن نكون جنودا مخلصين باذلين الغالي والثمين دفاعا عن الدين ثم المليك والوطن. وبين أنهم طيلة سنوات مضت تلقوا في هذا الصرح الشامخ كافة العلوم والمعارف والتدريبات التي تؤهلهم للانضمام للجنود الأوفياء في ميادين البذل والعطاء وختموا كلمتهم بشكرهم قادتهم ومدرسيهم ومدربيهم وكل من ساهم في تأهيلهم وتعليمهم وتدريبهم من عسكريين ومدنيين. وألقى الشاعر الرائد فهد بن عبدالله الكرك قصيدة شعرية بهذه المناسبة، ثم بدأ العرض العسكري العام للطلبة، بعد ذلك أدى الخريجون القسم، ثم أعلنت النتائج، وتفضل سمو ولي العهد بتسليم الجوائز للطلبة المتفوقين في الدورة السابعة والثمانين، بعدها تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة، قبل أن يقلد الخريجون بعضهم بعضاً رتبهم الجديدة.

اللواء القرني: دعمنا الخريجين بكل متطلبات التأهيل ليتمكنوا من أداء الواجب

وشاهد سمو ولي العهد والحضور عرضا جويا حلقت خلاله مجموعة من طائرات القوات الجوية الملكية السعودية في تشكيلات جوية أبرزت ما تتميز به القوات الجوية من كفاءة قتالية عالية في تنفيذ مهامها بكل دقة وإتقان. ودشن سمو ولي العهد طائرات "E2000" التي تحمل راداراً جوياً يستخدم للتغطية المنخفضة ويعمل في جميع الأحوال الجوية، وطائرات "T21" التي تستخدم للتدريب الأساسي مجهزة بشاشات رقمية قادرة على العمل في جميع التشبيهات القتالية الجوية، وقد تم تأهيل جميع الأطقم السعودية على تلك الطائرتين.

الخريجون: تعلمنا وتدربنا في الكلية وفق أحدث الوسائل

حضر الحفل صاحب السمو الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن وصاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز رئيس الاستخبارات العامة وصاحب السمو الملكي الأمير يزيد بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن مساعد المستشار بديوان سمو ولي العهد وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن فرحان وصاحب السمو الأمير سعد بن عبدالله بن فرحان وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار بمكتب سمو وزير الدفاع وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وأصحاب السمو الأمراء وأصحاب المعالي والفضيلة وكبار مسؤولي وزارة الدفاع وقادة أفرع القوات المسلحة وكبار قادة وضباط القوات المسلحة والملحقون العسكريون لدى المملكة، وأولياء أمور الطلبة الخريجين.