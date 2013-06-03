طلبات الفول ستبدأ من 3 إلى 8 جنيهات بالسلطات فى سحور رمضان

أكد أصحاب مطاعم وعربات الفول والطعمية، تثبيت أسعارهم خلال شهر رمضان، وعدم زيادة الأسعار حماية محدودى الدخل، لافتين أن هذا الإجراء جاء بناءً على رغبات البائعين أنفسهم وليس توجه للدولة كمساهمة منهم فى المجتمع فى شهر رمضان.

أحد أشهر مطاعم بالقاهرة، يبدأ سعر طبق الفول فيه من 4 جنيهات للفول العادى وحتى 8 جنيهات للفول بالزبدة شاملة السلطات، وهى (سلطة خضراء وطحينة وبتنجان وبصل وجرجير) بالإضافة لـ"العيش"، أما طلب الطعمية يحتوى على 5 قطع كبيرة بـ 3 جنيهات، وطبق البطاطس بـ3 جنيها.

من جانبه، قال أنس محمد، صاحب أحد عربات الفول بشارع الهرم، إن طلب الفول بالسلطة والعيش على العربة بـ2.5 جنيه، وأن الأسعار أن زادت ستصبح 3 جنيهات للطلب فى شهر رمضان بسبب قيام تجار الفول بزيادة الأسعار لزيادة الإقبال، وعدم قدرة الناس على عدم أكل الفول فى طقوس شهر رمضان خاصة فى وجبة السحور.

وقالت فوزية محمود، ربة منزل، إن زيادة أسعار الفول تحدث فى كل شهر رمضان لكن البائعين قاموا بزيادة الأسعار منذ عدة شهور، بسبب زيادة سعرى الدولار والسولار، محذرة من قيام اللبائعين بتقليل كميات الفول فى الأطباق أو عند البيع للمستهلكين فى مقابل تثبيت السعر، لافتة إلى أن كل موسم رمضان يقوم البائعين الجشعين بتقليل الكمية وزيادة السعر أيضا.