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إنقاذ 29 سائحًا و45 مصريًا من الغرق عقب شحوط باخرة سياحية بأسوان

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إنقاذ 29 سائحًا و45 مصريًا من الغرق عقب شحوط باخرة سياحية بأسوان إنقاذ 29 سائحًا و45 مصريًا من الغرق عقب شحوط باخرة سياحية بأسوان

تمكنت أجهزة محافظة أسوان في وقت قياسي من إنقاذ 29 سائحا و45 شخصا من المصريين من الغرق بسبب شحوط باخرة سياحية كانوا على متنها امام كوبرى اسوان الملجم.

كانت غرفة عمليات محافظة أسوان قد تلقت إخطارا بشحوط باخرة سياحية تدعى “أماركو 2″ في أحد الجزر النيلية وسط النيل مساء اليوم أمام كوبري سوان الملجم.

على الفور توجهت أجهزة الإنقاذ النهري وشرطة المسطحات المائية ونجحت فى تعويم الباخرة النيلية فيما أطمئن محافظ اسوان مصطفى يسرى على سلامة جميع ركاب الباخرة السياحية والعاملين عليها والذين لم يتعرضوا لأى إصابات أو مكروه.

من جانبه، أكد المهندس محمد مصطفى السكرتير العام للمحافظة أن الباخرة السياحية التابعة لشركة “أماركو” للرحلات النيلية قد أقلعت من مرسى الشركة جنوب كوبرى أسوان مساء أمس وأثناء توجهها من أسوان إلي الأقصر تعرضت بعد ساعة لشحوط فى الجانب الشرقى للنيل نتيجة خطأ في الإبحار من قبطان الباخرة وانخفاض منسوب مياه النيل نتيجة للسدة الشتوية.

وأوضح أن جميع السائحين من ركاب الباخرة قد استكملوا برنامجهم السياحي على نفس الباخرة في آمان حيث سيقوموا بزيارة معبدى كوم امبو وادفو ثم أسنا ومعابد الأقصر.
> أ ش أ

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