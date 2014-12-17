التشكيل - ريال مدريد بكامل النجوم في نصف نهائي كأس العالم للأندية

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد عن تشكيله الملكي التي تستعد لمواجهة كروز أزول المكسيكي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتأهل كروز أزول إلى نصف نهائي البطولة بعد فوز درامي على ويسترن سيدني الأسترالي بثلاثية مقابل هدف، ليضرب موعدا مع الملكي مدريد.

ويلعب مدريد أولى مبارياته في البطولة المقامة في المغرب كامل العدد، إذ يشارك كافة نجوم الملكي أمام بطل المكسيك.

وجاء تشكيل ريال مدريد على النحو التالي:

حراسه المرمى: إيكر كاسياس.

خط الدفاع: داني كارفاخال، بيبي، سيرخيو راموس، مارسيلو.

خط الوسط: آسير ايارامندي، توني كروس، اسكو

الهجوم: جاريث بيل، كريم بنزيمة، كريستيانو رونالدو.