رونالدينيو يوجه رسالة إلى هنري بعد اعتزاله

وجه النجم البرازيلي رونالدينيو لاعب كيريتارو المكسيكي رسالة إلى الغزال الفرنسي تيري هنري بعد قرار الأخير بالاعتزال، مشيرا إلى أنه " كرة القدم ستفقد" تيري.

وأسدل تيري هنري يوم الثلاثاء الستار عن نهاية مسيرته في ملاعب كرة القدم، معلنا اعتزاله اللعب نهائيا. ( طالع التفاصيل)

وانهالت كلامات المدح من كافة لاعبي العالم على هنري عقب قرار الاعتزال، ليأتي الدور على من جاوره في برشلونة.

وكتب رونالدينيو في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" عن هنري، قائلا: " أبارك لك على كل ما قدمته".

وأضاف " كرة القدم ستفتقدك، حظا طيبا صديقي".

ولعب هنري بجوار رونالدينيو موسم 2007-08 مع برشلونة، قبل أن ينتقل الساحر البرازيلي إلى ميلان عام 2008، تابعه رحيل الغزال الفرنسي إلى نيويورك ريد بولز الأمريكي عام 2010.