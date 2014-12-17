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رونالدينيو يوجه رسالة إلى هنري بعد اعتزاله

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رونالدينيو يوجه رسالة إلى هنري بعد اعتزاله رونالدينيو يوجه رسالة إلى هنري بعد اعتزاله

وجه النجم البرازيلي رونالدينيو لاعب كيريتارو المكسيكي رسالة إلى الغزال الفرنسي تيري هنري بعد قرار الأخير بالاعتزال، مشيرا إلى أنه " كرة القدم ستفقد" تيري.

وأسدل تيري هنري يوم الثلاثاء الستار عن نهاية مسيرته في ملاعب كرة القدم، معلنا اعتزاله اللعب نهائيا. ( طالع التفاصيل)

وانهالت كلامات المدح من كافة لاعبي العالم على هنري عقب قرار الاعتزال، ليأتي الدور على من جاوره في برشلونة.

وكتب رونالدينيو في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" عن هنري، قائلا: " أبارك لك على كل ما قدمته".

وأضاف " كرة القدم ستفتقدك، حظا طيبا صديقي".

ولعب هنري بجوار رونالدينيو موسم 2007-08 مع برشلونة، قبل أن ينتقل الساحر البرازيلي إلى ميلان عام 2008، تابعه رحيل الغزال الفرنسي إلى نيويورك ريد بولز الأمريكي عام 2010.

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