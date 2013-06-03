السيد النجار: زويل ضحية غباء البيروقراطية المصرية

كرد فعل على نبأ إصابة كبير العلماء العرب الدكتور أحمد زويل بسرطان النخاع علق الدكتور أحمد السيد النجار رئيس وحدة الدراسات الاقتصادية بمركز الأهرام، أن علماء الكيمياء والفيزياء بقدر ما يصنعونه لتغيير نوعية حياة ملايين البشر للأفضل، إلا أنهم الأكثر عرضة للأمراض الفتاكة، والتى لا تمنع هاجسهم بالعلم من تحقيق الذات والابتكار لخدمة الإنسانية.

وأضاف النجار فى صفحته على "فيس بوك" أن الدكتور زويل قامة علمية وإنسانيه عالية، ولم تسمح له البيروقراطية-الروتين الحكومى- والتى وصفها بالغباء البيروقراطى من المضى قدماً فى تحقيق طموحاته ولا بالعودة للمساعدة على استنهاض البحث العلمى فى الوقت الراهن.

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