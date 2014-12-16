الأهلي يبدأ أول خطوات إنشاء الاستاد

بدأ مجلس إدارة الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر اتخاذ خطوات حقيقية من أجل إنشاء استاد جديد للنادي الأهلي بفرع الشيخ زايد.

وبدأت تلك الخطوات بدعوة عماد وحيد رئيس لجنة التسويق وعضو مجلس الإدارة لأحد كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إنشاء وتطوير الاستادات حول العالم ، ومصنفة ضمن اكبر 10 شركات في العالم.

وحضر بالفعل وفدا لتلك الشركة الألمانية للقاهرة لتفقد الموقع المقترح لأقامه الاستاد وتقديم المقترحات الخاصة لإنشائه في حضور، رئيس لجنة التسويق عماد وحيد واحمد الشناوي مستشار التسويق بالنادي.

وعرض وفد الشركة الألمانية تصورا لإنشاء الاستاد يشبه إلى حد كبير ملعب ريال مدريد، بالإضافة إلي طرح أكثر من تصور لتطوير مدرجات وملعب "التتش بالجزيرة" لتواكب الملاعب العالمية، وتكون علي الشكل والمستوي الذي يليق بالنادي الأكبر في مصر والقارة الإفريقية.

وتعد الشركة الألمانية واحدة من أفضل الشركات في العالم حيث قامت بإنشاء ستاد برلين الذي استضاف نهائيات كأس العالم عام 2006 وتشرف حاليا على إعداد التصميمات النهائية لإنشاء ستاد جديد لنادى ريال مدريد.

وقامت الشركة بتقديم العديد من التصميمات لإنشاء الاستاد الجديد في ضوء المعايير التي حددها مجلس الإدارة مع مراعاة الظروف البيئية والمعالم الحضارية التي تسعي لجنة التسويق ومجلس الإدارة لإبرازها في هذا الصرح التاريخي الذي يسعى الأهلي لإتمامه.

وأكد هاينتس مسئول الشركة الألمانية علي فخره الشديد بالبدء في التعاون مع إدارة الأهلي و هو النادي الأكبر في القارة الإفريقية وصاحب شهرة عالمية بالنسبة له، معربا عن تقديره الشديد لرئيس لجنة التسويق عماد وحيد و مستشار اللجنة أحمد الشناوي للفكر و الأهداف التي يسعى لتنفيذها.

ومن جانبه أشار عماد وحيد أن المشروع لن يتوقف عند الاستاد فقط ولكن التصور سوف يتضمن إقامة مشروع رياضي عالمي متكامل يضم الاستاد ومستشفى رياضي وفندق ومركز تجارى وخدمات رياضية أخري، وهو الأمر الذي سوف تقوم لجنة التسويق بطرحه على مجلس الإدارة خلال الأيام القادمة.