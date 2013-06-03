اليوم.. وقفة احتجاجية للعاملين بميناء القاهرة الجوى للمطالبة بتعيينهم

ينظم العشرات من العاملين بشركة ميناء القاهرة الجوى، وقفة احتجاجية اليوم الاثنين، للمطالبة بحقوقهم، والضغط على مجلس إدارة الشركة لتثبيت العمال المؤقتة وتعيينهم، وتحسين أوضاعهم.

وقال العاملون فى بيان لهم، إنهم حريصون كل الحرص على مصلحة الوطن، لذلك لن يلجئوا إلى تعطيل العمل بالميناء لكونه من أقوى مؤسسات الدولة الحيوية، مشددين على شرعية مطالبهم المتمثلة فى تثبيت العمالة المؤقتة فقط، خاصة بعد موافقة عدد من المسئولين على هذا الطلب من قبل وبعد أن قاموا بوقفة احتجاجية سابقة فى هذا الشأن إلا أنه حتى الآن لم يتم الاستجابة إلى مطالبهم وتثبيتهم.