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"القاهرة" تطالب بتطوير حديقة الفسطاط وإقامة معارض لتعليم الحرف

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"القاهرة" تطالب بتطوير حديقة الفسطاط وإقامة معارض لتعليم الحرف "القاهرة" تطالب بتطوير حديقة الفسطاط وإقامة معارض لتعليم الحرف

طالب المهندس مصطفى مراد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، الجهاز التنفيذى لسوق الفسطاط السياحية بمصر القديمة بضرورة تطويرها وتحويلها إلى معلم سياحى، موضحا أن السوق ليست لها مثيل على مستوى العالم وتبلغ مساحتها 3 آلاف متر مربع مقاما عليها 54 محلا للحرف اليدوية والمنتجات البيئية.

وأكد مراد، فى تصريحات صحفية، أمس الأحد، أن التطوير يشمل إقامة معارض دولية ومدرسة لتعليم الحرف اليدوية والنحت على أن تكون مجانا للأطفال المتسربين من التعليم، فضلا عن معهد ومطعم سياحى حتى تكون سوقا متكاملة لها مواردها الخاصة، مؤكدا أن هناك مخططا لتطوير حديقة الفسطاط حتى تكون القديمة مزارا سياحيا بالتعاون مع وزارات الثقافة والآثار والتعاون الدولى.

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مصر 365

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