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فيتش‬: دول الخليج لن تؤجل مشروعات البنية التحتية إذا انخفضت أسعار النفط في 2015

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فيتش‬: دول الخليج لن تؤجل مشروعات البنية التحتية إذا انخفضت أسعار النفط في 2015 فيتش‬: دول الخليج لن تؤجل مشروعات البنية التحتية إذا انخفضت أسعار النفط في 2015

أرشيفية

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إنه حتى في حالة حدوث المزيد من الانخفاض فى النفط العالمية، فإن دول الخليج لن تقوم بإيقاف أو تأجيل مشروعات البنية التحتية الضخمة في عام 2015.

وتراجع سعر خام برنت إلى أقل من 60 دولارا للبرميل اليوم الثلاثاء وذلك للمرة الأولى منذ عام 2009، في ظل موجة هبوطية تضرب أسعار النفط منذ يونيو الماضي.

وحافظت الوكالة في تقرير صادر اليوم الثلاثاء حصلت وكالة الأناضول على نسخه منه، على نظرة مستقبلية “مستقرة ” لكل بنوك دول مجلس التعاون الخليجي، مدفوعة بشكل كبير بالدعم السيادي المحتمل من قبل حكومات هذه الدول للبنوك.

وأشارت فيتش إلى أن الاضطرابات الاقليمية تؤثر بشكل سلبى على النظرة المستقبلية لباقي دول منطقة الشرق الأوسط مثل ‫#‏الأردن‬ و‏لبنان‬ و‏‬، وذلك بالرغم من وضع نظرة مستقبلية “مستقرة” للبنوك المصرية.

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