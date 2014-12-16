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صلاح احتياطيا أمام ديربي كاونتي

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صلاح احتياطيا أمام ديربي كاونتي صلاح احتياطيا أمام ديربي كاونتي

جلس المصري محمد صلاح جناح تشيلسي على مقاعد البدلاء في مواجهة فريقه أمام ديربي كاونتي في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وهذه هي المباراة الأولى في كأس رابطة المحترفين التي لا يشارك فيها صلاح كأساسي بعد أن لعب المباراتين السابقتين أمام بولتون وشوروسبري تاون.

ويدفع مورينيو بالتشكيل الأساسي لتشيلسي أمام ديربي كاونتي في مباراة ربع النهائي إذ لم يحتفظ سوى بدييجو كوستا وإيفانوفيتش وكاهيل فقط خارج التشكيل.

وكان صلاح قد غاب عن قائمة تشيلسي في المباراة الماضية أمام هال سيتي في الدوري بعد أن لعب مباراة سبورتنج لشبونة في دوري الأبطال أساسيا.

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