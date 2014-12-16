عمرو دياب الأول عربياً بـ 7 music award

حرص "الهضبة" عمرو دياب على الاحتفال بفوزه بمزيد من جوائز الموسيقى العالمية الـ ميوزيك أوارد" music award مع كل عشاقه ومحبيه عبر نشر صورة له مع 7 جوائز حيث فاز في مسابقة 2014 بأربع جوائز دفعة واحدة ليصبح مجموع الجوائز التي حصل عليها الهضبة مؤخراً 7 جوائز world music award بعد فوزه من قبل بثلاث جوائز. والجوائز التي فاز بها "الهضبة" هذا العام هي: أفضل فنان مصري، أفضل فنان عربي فئة رجال، أعلى مبيعات ألبوم عربي عن ألبوم "الليلة"، جائزة التصويت على الإنترنت لأفضل مطرب عربي، ليحتلّ المركز الأول بين الفنانين العرب في عدد المرات بحصوله على الجائزة. فمبروك للهضبة.