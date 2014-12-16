بالأسماء …تحويل 15 طالب إخواني بكفر الشيخ للتحقيق لتوزيعهم منشورات

قرر الدكتور محمد الطيب عميد كلية الدراسات الإسلامية بدسوق، تحويل 51 طالب ينتمون لجماعة الإخوان للتحقيق، لتوزيعهم منشورات بالمعهد تضر بالأمن العام.

وجاءت أسماء المحولين للتحقيق كالتالى: أحمد إبراهيم محمد يوسف – محمود طبله محمد اللبان -. إسلام محمد فرج حسين – أحمد سعد عبد الفتاح خاطر- فتحي حسين فتحي محمد- أحمد طاهر سلامة الشافعي – مصطفى خالد عبد المجيد سيف – أحمد رفعت محمد ودن – محمد عيد محمد حجازي – أحمد عبد الله فتوح عبد الغفار- مصطفى عبد المعطى عبد الرسول – محمد أحمد خميس الجداوي – فارس رجب عبد الجواد إسماعيل – أسامة عابد أحمد هندلوي عوض – حِميدة شحاتة سعد إسماعيل – فرج نسيم فرج محمد – إسلام سعيد أحمد عبد المقصود.

محمد بشير طه مصطفى – صلاح أحمد قطب سعد عبد السلام – محمود رجب إبراهيم محمود- أحمد سعد السعيد محمد الملوي- ربيع السيد مصطفى أبو بكر – عبد الرحمن متولي محمد عمارة- محمد على يوسف أبو جندية -محمود حسنى محمد طايل- محمد أحمد عبد المنعم إبراهيم- محمود يسرى شوال عبد الله- هشام محمود عبد الشافي محمد – رضا عوض إسماعيل أحمد فراج- سامح السيد محمد عمارة عمرو أبو العزايم إبراهيم ودن عبد الله كرم محمد الشبراوى -محمد عزالدين فاروق عبد السلام – مصطفى عرفة عمر حسن الفقي- أحمد محمد السيد سيد أحمد محمد – فتحي صلاح الدين فتحي أبو عيانة -أشرف عبد الله طلب خير الله- إبراهيم توفيق محي الدين عون- محمد سعد عبد العال القن -أحمد محمد عبد الوهاب بديوي – أحمد عبد الحميد يوسف طه- مصطفى محمد عبد المنعم أبو خليل – خالد ضيف محمد سليمان -محمود محمد حسن منصور -محمد حلمي حمد عبد الله -يوسف جمال محمد عبد ربه- محمد أحمد عبد الله أبو نعيم- أحمد ماضي حسن على الشيخ يوسف- محمد عبد التواب مطاوع محمود خيري محمد أبو عريضة.