بالصور.. “بعشقك وبعشق أمك” لافتة “حب” في بني سويف

“الله على كلمة بحبك حلوة جدا ..لما اسمع صوتك الحلو استريح واهدى بيه ..لما بنطق بس اسمك مبعرفش بيجرالى ايه …انا بعشقك وبعشق امك”، لافتات حب بين الشباب والفتيات فى بنى سويف بدات تظهر فى شوارع مدينة بنى سويف فى سمائها، ويقوم شباب بتعليقها تعبيرا عن حبهم للفتاة التى يريدونها وكانت ابرزها ايضا لافتة تم وضعها فى حى الرمد تحمل عبارة بحبك وعلامة تعجب وتوقيع ak وعلامة قلب باللون الاحمر ولافتة اخرى تحمل عبارة (اسفة ) توقيع (اوزعه )، هذه اللافتات انتشرت تعليقها فى الشوارع واثارت العديد من علامات الاستفهام، وقام شباب الفيس بوك بنشر هذه اللافتات على صفحاتهم.

> ويقول صلاح جمال طالب بكلية تجارة بنى سويف، إن هذه اللافتات التى بدات تنتشر فى شوارع بنى سويف عبارة عن شاب يحب فتاة ويحدث بينهما مشكلة (ما ) وتهجره الفتاة فيلجا الشاب الى مصالحتها عن طريق وضع لافتة مدون عليها عبارة مشتركة بينهما لا يفهمها سوى الفتاة التى يحبها فى الحى التى تسكن فيه وعندما تشاهدها الفتاة تعود مرة ثانية اليه .

وأضاف صلاح أن الأمر لا يقتصر على الشاب وانما أيضا استخدمتها بعض الفتيات التى يهجرها زميلها او حبيبها ايضا فتقوم بعمل لافتة تقول له (بحبك ) وتضع اول حرف من اسمها واول حرف من اسمه وتقوم بتعليقها امام الحى الذى يسكن فيه.

ويقول احمد عزوز طالب جامعى ان هذه اللافتات اثارت ردود فعل كتثيرة فبعض المواطنيين اعتبروا هذه اللافتات اعلان عن محل جديد يتم افتتاحه الا ان الحقيقة هى نوع جديد من رسائل الحب بين الشباب والفتيات فى سن المراهقة وبدعة جديدة انشائها الشباب فى بنى سويف تعبيرا عن علاقات الحب التى تنشا بين الفتيات والشباب وفى ظل ثورتين وقعتا على مصر واختفى الموجه الاجتماعى للشباب ودور الاوقاف والازهر والمنابر فى بنى سويف واضاف ان اول لافتة ظهرت منذ شهر كانت لفتاة تقول لحبيها (اسفة ) وتم تعليقها فى الحى الغربى بمدينة بنى سويف.

وقال مصطفى محمد امام مسجد بمدينة بنى سويف ان هذه اللافتات جديدة على المجتمع السويفى وانه لا يليق ان يتم الجهر بالمعصية بمثل هذه اللافتات وعلى أجهزة المحافظة ممثلة فى مجلس المدينة ان تقوم بالتحقق من هذه اللافتات ونزعها من على الشوارع وخاصة ونحن فى محافظة يغلب عليها التدين والطابع الريفى والزراعى وأن يكون هناك توعية من الاوقاف لمثل هذه الظواهر بين الشباب والفتيات.