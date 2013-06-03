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ارتداء الرجال للملابس الضيقة يؤثر على كفاءة الخصية

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ارتداء الرجال للملابس الضيقة يؤثر على كفاءة الخصية ارتداء الرجال للملابس الضيقة يؤثر على كفاءة الخصية

أرسل قارئ يقول: "أنا رجل متزوج منذ ثلاثة أعوام، ولم أنجب حتى الآن، وبعد استشارة الطبيب المتخصص فى أمراض الذكورة أخبرنى بعد الاطلاع على نتيجة التحاليل والإشاعات، أنى أعانى من ضعف فى تكوين الحيوانات المنوية. مع العلم أنى لا أعانى من دوالى بالخصية أو أى أسباب عضوية أخرى فأنا غير مدخن، ولا أعانى من السمنة بشكل مفرط.
> ورجح الطبيب أن يكون السبب فى ذلك ارتداء الملابس الضيقة فما مدى صحة هذا التشخيص؟".

يجيب عن هذا السؤال الدكتور حامد عبد الله، أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية والعقم جامعة القاهرة قائلا: "بالطبع يمكن أن تؤثر السراويل الضيقة على كفاءة إنتاج الخصية من الحيوانات المنوية، وذلك نتيجة ارتفاع درجة حرارة الخصية فى حالة تعرضها للضغط الشديد الناتج عن ضيق الملابس. وهو يشبه الأثر الذى يحدث لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة الزائدة، خاصة السمنة التى تتركز بها فى منطقة البطن والعانة، حيث تؤدى تلك الدهون إلى ارتفاع درجة حرارة الخصية، وبالتالى تضعف عدد الحيوانات المنوية النشطة.

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